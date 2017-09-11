«Протон-М» с испанским спутником связи стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с испанским телекоммуникационным спутником Amazonas-5, передает РИА Новости. Запуск был осуществлен в понедельник, 11 сентября, в 22:23 мск.

После вывода на орбиту головная часть в составе разгонного блока «Бриз-М» и спутника отделилась от третьей ступени. Отделение самого космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М» произойдет ориентировочно в 07:35 мск 12 сентября.

Материалы по теме В Россию вернулся «Прогресс» Кто виноват в падении «Прогресса» и почему это — приговор космической отрасли

Ожидается, что космический аппарат будет выведен на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров.

Amazonas-5 изготовлен американской фирмой Space Systems Loral по заказу испанской Hispasat. Аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска испанского спутника с использованием ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» заключила американская компания International Launch Services Inc.

Запуск Amazonas-5 стал 95-м пуском ракеты-носителя «Протон» в рамках контрактов, заключенных ILS.

8 июня с Байконура стартовал первый после годового перерыва в запусках вследствие переборки двигателей носитель «Протон-М» с американским спутником связи Еchostar-21. В декабре 2016 года ракета «Союз-У», двигатели для которой производились на Воронежском механическом заводе, потерпела аварию из-за попадания при сборке посторонних частиц в насос окислителя.