МИД допустил ограничение американских дипломатов в передвижениях по России

Американские дипломаты могут быть ограничены в передвижении по России, если США прибегнут к подобным шагам в отношении российских дипломатов. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Единственный главный и неотменимый принцип нашего подхода к этому вопросу — это паритет. Если нам что-то сокращают и в чем-то ограничивают, значит, подобным образом будут ограничены и сокращены возможности для американских дипломатов нормально перемещаться по России», — отметил Рябков, добавив, что не будет обсуждать конкретику.

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В понедельник, 11 сентября, Рябков провел в Хельсинки консультации с замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. Переговоры касались проблемных аспектов в двусторонних отношениях, в том числе функционирования диппредставительств.

На встрече Рябков также заявил Шеннону, что Россия не будет затягивать с ответными шагами в адрес дипломатических миссий США. «Некоторые шаги в отношении наших диппредставительств и консульских учреждений были предприняты таким образом, что нам вообще не оставили, по сути, времени на реакцию. Соответственно, мы не будем затягивать с точки зрения наших мер подобного рода», — пояснил дипломат.

На вопрос, может ли Россия перейти к ответным шагам в течение месяца, Рябков ответил: «Я не думаю, что речь идет о столь долгом периоде».

На встрече с Шенноном Рябков заявил ему протест из-за враждебных действий Вашингтона и посягательства на дипломатический иммунитет.

Россия 2 сентября по требованию американской стороны закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. По заявлениям США, подобные требования стали ответом на предложение Москвы сократить до 455 человек число персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ. Ранее российский МИД отреагировал таким образом на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, который ужесточает санкции против России.