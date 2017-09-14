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В ЛНР выступили против размещения миротворцев на границе с Россией

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Владислав Дейнего
Владислав Дейнего

Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что у республики нет проблем на границе с Россией, миротворцы там не нужны. Об этом в четверг, 14 сентября, он сказал в комментарии RT.

«На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН — прим. «Ленты.ру») не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны. (...) Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат», — заявил Дейнего.

13 сентября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт сказала, что миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе должны быть размещены, в том числе, и на российско-украинской границе. Она уточнила, что в США рассматривают контингент как «потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности».

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

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