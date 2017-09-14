Коты сыграли главную роль в новом рекламном ролике Givenchy

Видео: givenchyofficial / Instagram

Французский модный дом Givenchy показал в своем Instagram-аккаунте тизер нового видео для кампании, главную роль в котором исполнили коты.

Ролик снят в черно-белом цвете видеографом Стивеном Мейзелом, в нем проводятся параллели между внешними чертами животного и женщины, например сравнивается глаз кошки и девушки.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. В начале августа 2017 года марка представила новую коллекцию макияжа на осенне-зимний сезон. В нее вошли Le Rouge Sculpt для скульптурирования губ с усилителем цвета, карандаш для губ Noir Revelateur, а также блеск с «виниловым» эффектом и тени с перламутровыми частицами.