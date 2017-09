В магазинах Street Beat появились символические кроссовки

В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась обувь из коллаборации Puma и Naturel. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

Puma каждый год сотрудничает с графическими дизайнерами со всего мира. Этой осенью немецкий бренд представляет коллаборацию с Naturel, иллюстратором из США, который работает в технике, сочетающей неокубизм и символизм. Он стал известен благодаря сотрудничеству с Rocawear, Ecko и Akademiks.

«Для своей коллекции художник взял за основу классические силуэты Suede и Clyde и поработал не только над цветами, но и самим видом кроссовок», — отмечается в пресс-релизе. В сети Street Beat представлены две модели в бежевой расцветке.

Фото: Puma

Street Beat — это сеть мультибрендовых магазинов, где представлена обувь, одежда и аксессуары от спортивных и лайфстайл брендов: Nike, Jordan, New Balance, ASICSTiger, Puma, Vans, Converse, Diadora, Stussy, The North Face, New Era и другие.

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.

Naturel (настоящее имя — Лоренс Атойгве) — американский графический дизайнер, работающий в манере неокубизма.