УЕФА дисквалифицировал Смолова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Федора Смолова на один матч Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Игрок был наказан за инцидент, произошедший во время ответного матча раунда плей-офф турнира с сербской «Цревной Звездой». Недовольный работой судьи Тобиаса Штилера, Смолов вступил с ним в словесную перепалку. Этот эпизод был внесен в протокол матча.

Встреча прошла 24 августа в Белграде и завершилась победой «Цревны Звезды» со счетом 2:1. В первой встрече «Краснодар» обыграл соперника со счетом 3:2, однако потерпел итоговое поражение по правилу выездного гола и вылетел из Лиги Европы. Смолов в двух матчах не сумел отметиться забитыми мячами.

Всего на счету российского форварда пять матчей в составе «Краснодара» в сезоне-2017/2018, в которых он забил трижды.