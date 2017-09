Раскрыты сроки наступления климатического коллапса

Американские ученые спрогнозировали наступление к 2100 году климатической катастрофы. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Daily Mail.

В работе ученых приводятся оценки влияния повышения среднегодовых температур на условия обитаемости Земли, всего учеными рассмотрены три сценария.

Согласно первому, «опасному», сценарию, рост среднегодовой температуры на не более чем 3 градуса Цельсия спровоцирует увеличение числа и интенсивности ураганов, наводнений и засух.

Рост температуры в интервале 3-5 градусов спровоцирует полное разрушение ледяного щита Западной Антарктиды и вымирание дождевых лесов Амазонии, под угрозой из-за жары и голода окажутся более семи миллиардов человек. Данный сценарий считается «катастрофическим», вероятность его наступления — 5 процентов.

Материалы по теме Пусть льет Когда лето перестанет отличаться от зимы

В «сверхкатастрофическом», или «экзистенциальном», сценарии среднегодовая температура повысится на более чем 5 градусов, систематические оценки последствий такого развития ситуации учеными не проводились. Известно, что в этом случае человечество столкнется с острым дефицитом базовых ресурсов, в частности пресной воды.

За последние 200 лет в результате деятельности человека в атмосферу поступило более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это привело к росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012 процента и спровоцировало увеличение средней глобальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия (на 1,5 градуса — на континентах).