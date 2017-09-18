Airbus подал встречный иск по делу о мошенничестве при продаже истребителей

Airbus подал в прокуратуру Вены встречный иск в ответ на обвинения главы концерна Томаса Эндерса в мошенничестве при продаже Австрии истребителей Eurofighter. Об этом говорится в сообщении Airbus.

Компания заявляет, что все условия сделки были выполнены и сторонам была предоставлена полная информация о доставке и компенсации эксплуатационных расходов. «Это грубое нарушение европейских принципов верховенства закона и основополагающих конституционных принципов», — заявил старший советник Airbus Петер Кляйншмидт. Он подчеркнул, что обвинения компании не имеют под собой оснований.

В Airbus считают, что обвинения компании со стороны министерства обороны Австрии в нанесении ущерба политически мотивированы, поскольку австрийские власти подали иск против концерна только спустя 16 лет после проведения тендера и 8 лет после поставки последнего самолета.

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Власти Австрии подали иск против Airbus и ее дочерней компании Eurofighter в феврале этого года. Компании обвинялись в манипулировании ценами на истребители. В Минобороны страны утверждали, что концерн ввел ведомство в заблуждение относительно цен на самолеты и условий их поставки. Как заявили в министерстве, сумма ущерба, причиненного мошеннической, по мнению властей страны, сделкой, составляет примерно 1,1 миллиарда евро.

Речь идет о контракте, заключенном между министерством обороны и Airbus в 2003 году. Согласно документу Австрия заказала у концерна истребители Eurofighter на два миллиарда евро.