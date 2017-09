Chanel

Компания Chanel представила рекламную кампанию новой линии своих сапог-бестселлеров на устойчивом каблуке. Новые модели выполнены из твида серого, белого, антрацитового, розового цвета с глиттерной отделкой или без таковой, со скругленным мыском из черной кожи. В видеоклипе снялась немецкая модель Анна Эверс в блестящем макияже. Для саундтрека была выбрана композиция I Had Too Much to Dream (Last Night) рок-группы The Electric Prunes.