Credit Suisse скромно повысил прогноз роста ВВП России

Аналитики Credit Suisse повысили прогноз по росту российской экономики с 1,5 до 1,9 процента в 2017 году и до 2 процентов в 2018 году. Об этом сообщает Rambler News Service, ссылаясь на аналитический обзор банка. «Мы пересматриваем наши прогнозы годового роста ВВП в реальном выражении в сторону скромного повышения до 1,9 процента в 2017 году (с 1,5 процента) и до 2 процентов в 2018 году (с 1,7 процента)», — говорится в обзоре.

Аналитики банка отмечают, что во втором квартале текущего года темпы роста ВВП ускорились до 0,9 процента, что связано с усилением инвестиционного спроса в энергетическом и транспортном секторах. Однако такой быстрый рост они считают временным явлением и прогнозируют возвращение показателей к уровням первого квартала (0,5 процента).

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В Credit Suisse также прогнозируют инфляцию на конец 2017 года на уровне 3,6 процента и ожидают снижения ключевой ставки ЦБ с шагом в 0,25 процентного пункта на следующих двух заседаниях совета директоров Банка России, которые состоятся 27 октября и 15 декабря 2017 года. Таким образом, по их прогнозам, ставка на конец года составит 8 процентов.

15 сентября ЦБ повысил прогноз роста ВВП по итогам 2017 года до 1,7-2,2 процента. Согласно предсказанию Минэкономразвития, российская экономика в текущем году вырастет более чем на два процента. Международный валютный фонд ждет, что ВВП увеличится на 1,4 процента, а в Bank of America прогнозируют рост в 1,8 процента.