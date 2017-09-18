В центре Луганска взорвали памятник погибшим десантникам

В центре Луганска прогремел взрыв. Как сообщает РИА Новости, поврежден памятник погибшим десантникам.

В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что после взрыва на улице Оборонной начался пожар, который удалось быстро потушить.

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет оперативно заявил, что в результате инцидента пострадавших нет. Он предположил, что за взрывом стоят представители Киева.

7 июля в Луганске произошли два взрыва. В результате первого теракта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, пострадали еще пять человек. Известно, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Бомба была заложена в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от Дома правительства ЛНР. Затем прогремел второй взрыв. Пострадали два человека.