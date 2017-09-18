Украина отказала двум россиянам в ускоренной смене спортивного гражданства

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) ответила отказом на просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) предоставить ускоренное оформление спортивного гражданства РФ двум легкоатлетам — Анжелике Шевченко и Георгию Быкову. Об этом сообщает ТАСС.

«Было принято решение, что эти спортсмены должны пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства. Никаких облегченных вариантов перехода не будет, нужно соблюдать международные правила, и три года они должны провести в спортивном карантине после получения российского гражданства», — заявили во ФЛАУ.

Отмечается, что бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков перебрались в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Шевченко вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал из Донецка. В последний раз оба легкоатлета выступали за сборную Украины более пяти лет назад.

ВФЛА несколько месяцев назад обратилась в Федерацию легкой атлетики Украины с просьбой сократить переходный период и разрешить Шевченко и Быкову, уже получившим российское гражданство, выступать за Россию.