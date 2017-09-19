Безработица в России упала ниже пяти процентов

Уровень безработицы в России в августе упал ниже пяти процентов и составил 4,9 процента. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил Росстат.

Статистическое ведомство указывает, что 3,8 миллиона человек классифицировались как безработные. В целом, численность рабочей силы в стране составила 76,9 миллиона человек или 52 процента от общего числа россиян.

Росстат также сообщает, что с января по август была зафиксирована одна забастовка, в которой приняли участие 89 человек. «Потери рабочего времени составили 89 человеко-дней», — отметили там.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 сентября снизилась на 101 миллион рублей (по сравнению с 1 августа) или на 2,9 процента и составила 3,35 миллиарда рублей.

Согласно опросу «Левада-центра» безработица входит в пятерку проблем России. 33 процента респондентов назвали ее в числе главных трудностей.

В июле глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предупредил, что план Минэкономразвития по повышению производительности труда предусматривает сокращение занятости на 30-40 процентов.