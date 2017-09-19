Бывших руководителей УФССП Приамурья осудили и тут же амнистировали

Благовещенский городской суд приговорил к условным срокам бывшего руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области Владимира Дубину и его бывшего заместителя Виктора Шульгу по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Дубине назначили три года условно, второму фигуранту — два года условно.

На основании постановления Госдумы от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» осужденных чиновников освободили от наказания, судимость с них снята в день оглашения приговора.

По версии следствия, ФССП России направила в свое амурское управление более 5,7 миллиона рублей для погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками за 2005-2014 годы. На эти цели были потрачено 2,3 миллиона рублей, а остальную часть денег — более 3,4 миллиона — Дубина и Шульга «использовали как средства экономии по фонду оплаты труда», получив за это премии по итогам 2014 года.

В 2015 году, узнав о проводимых проверках, Дубина решил погасить имеющуюся задолженность перед подчиненными по зарплате, но не стал выплачивать им причитающиеся премии. После этого судебные приставы Приамурья написали открытое письмо президенту России, в котором пожаловались на несоразмерность премий рядовых служащих и вышестоящего руководства.

В октябре 2015 года Дубина и Шульга были задержаны на рабочих местах. Впоследствии по решению суда их отстранили от должностей в связи с расследованием уголовного дела о злоупотреблениях.