СМИ назвали легкоатлета Иванова зачинщиком потасовки со своим убийцей

Российский ходок Николай Иванов был зачинщиком потасовки, в результате которой он получил смертельное ранение. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, во время первого допроса в Следственном комитете уроженец Чеченской Республики Сулунбек Джабаев, подозреваемый в убийстве спортсмена, признался в содеянном и заявил, что Иванов первый толкнул его плечом. Это оскорбило Джабаева, и он пригрозил обидчику ножом. Легкоатлет полез драться, после чего получил смертельное ранение.

Орудие убийства подозреваемый выбросил в пруд. Отмечается, что две девушки, которых якобы хотел защитить Иванов, сопровождали Джабаева, а во время потасовки «замерли от испуга».

Как рассказал дядя Джабаева, его племянник проживает в Москве два года. В Чечне у него остались жена и двое детей.

Ранее во вторник сообщалось, что легкоатлет получил смертельное ранение ножом после того, как на улице Генерала Кузнецова в Москве вступился за девушек, к которым пристал хулиган. Инцидент произошел ночью 15 сентября, спортсмена экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).