Шведский банк Nordea засобирался покинуть Россию

Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка, продав дочерний Нордеа банк. Об этом пишут «Ведомости», ссылающиеся на источники в банковской среде. По сведениям издания, Nordea обсуждала возможность сделки с Локо-банком и Совкомбанком. Переговоры ведутся с начала текущего года.

Как отмечают источники газеты, продать такой крупный актив сейчас достаточно сложно, и шведская группа рассматривает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки.

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В Совкомбанке заявили, что не ведут переговоры о покупке Нордеа банка. Представитель Локо-банка заявил, что банк два года ищет возможность расширения бизнеса за счет покупки.

В январе этого года Нордеа банк продал свой розничный портфель на 16 миллиардов рублей Совкомбанку. 97 процентов кредитов были ипотечными, остальное — автокредиты и потребительские займы. Кредитная организация начала сворачивать розничный бизнес с 2015 года, когда банк проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы.

Nordea пришла в Россию в 2006 году, тогда группа приобрела Оргрэсбанк. По итогам второго полугодия 2016 года Нордеа банк занимал 39-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 210,7 миллиарда рублей. Большая часть активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель.