Захарченко отказался проводить выборы президента Украины на территории ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил, что выборы президента Украины на территории республики проводиться не будут. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

«Новая оппозиция в Киеве настаивает на досрочных выборах президента и Верховной Рады. Так вот, хочу сказать, что если эти выборы состоятся, мы не допустим повторения того политического мошенничества, которое устроил Киев на прошлых выборах в 2014 году. На этот раз мы не позволим сделать вид, что на нашей территории проходят выборы президента бывшей Украины и Верховной Рады», — сказал Захарченко.

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Он добавил, что и действующая власть на Украине, и оппозиция придерживаются одинаковых взглядов. «И для тех и для других национальными героями являются нацистские преступники Бандера и Шухевич. И те и другие опираются на радикальных националистов. И те и другие причастны к развязыванию войны против нас, то есть и те и другие на будущем военном трибунале будут либо обвиняемыми, либо свидетелями», — подчеркнул глава ДНР.

11 сентября Захарченко назвал предоставление республикам Донбасса независимости лучшим способом остановить вооруженный конфликт в регионе. Он добавил, что Киев ничего не делает для урегулирования конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.