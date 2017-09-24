Гассиев объяснил поражение Кудряшова от Дортикоса

Кубинcкий боксер Юниер Дортикос использовал тактику нигерийца Оланреваджу Дуродолы в бою с россиянином Дмитрием Кудряшовым. Такое мнение выразил чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев. Запись он сделал на своей странице в Instagram.

«Дортикос сделал домашнее задание лучше. Мне кажется, что он изучил неудачный для Кудряшова бой с Дуродолой и повторил его тактику с навалом и большим количеством ударов. А Диме надо было больше тренировать уход от многоударных комбинаций и не принимать все на себя», — написал Гассиев.

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Российский боксер выразил надежду, что с его коллегой все в порядке. «Он себя еще покажет. Это бокс, и это тяжелый вес, поэтому ничего страшного не случилось. Надо вставать и двигаться дальше», — добавил Гассиев.

Бой между Кудряшовым и Дортикосом состоялся в ночь на воскресенье, 24 сентября, в Сан-Антонио (штат Техас, США) и завершился победой кубинца нокаутом во втором раунде. Он вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с победителем боя между Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Володарчиком. Их поединок состоится 21 октября.

В 2015 году Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом во втором раунде в бою за вакантный пояс WBC Silver.