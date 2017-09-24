Кудряшов прокомментировал свое поражение от Дортикоса

Российский боксер Дмитрий Кудряшов принес извинения за то, что не оправдал ожидания поклонников в бою с кубинцем Юниером Дортикосом. Соответствующую запись 31-летний боец сделал на своей странице в Instagram.

«Спасибо всем за поддержку. Я извиняюсь, что не оправдал ваших надежд, или оправдал! Но я уже падал и поднимался. Наверное, мой жизненный путь по-другому не складывается! Еще раз всех благодарю! P.S. я расстроен, был очень хорошо готов и уверен в победе», — написал Кудряшов.

В ночь на воскресенье, 24 сентября, в Сан-Антонио (штат Техас, США) Кудряшов проиграл Дортикосу нокаутом во втором раунде и не смог выйти в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В активе 31-летнего Кудряшова теперь 21 победа, все нокаутом, и два поражения.