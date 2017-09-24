Спорт
 

Дортикос отправил Кудряшова в нокаут

Перейти в «Мою Ленту»
Юниер Дортикос
Юниер Дортикос

Россиянин Дмитрий Кудряшов проиграл нокаутом кубинцу Юниеру Дортикосу и, таким образом, не сумел выйти в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Поединок в первом тяжелом весе прошел в субботу, 23 сентября, в Сан-Антонио. Дортикос отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде.

Помимо выхода в полуфинал WBSS, в этом бою на кону стоял пояс WBA Regular в первом тяжелом весе.

В полуфинале Дортикос встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком. Встреча состоится 21 октября в Ньюарке.

В настоящее время в активе 31-летнего Дортикоса 22 победы, из них 21 — нокаутом, у 31-летнего Кудряшова 21 победа, все нокаутом, и два поражения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дортикос нокаутировал Кудряшова в 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии
Определились соперники Гассиева и Кудряшова во всемирной боксерской суперсерии
Российский боксер Кудряшов потерпел первое поражение в карьере
Последние новости
Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР
Дортикос отправил Кудряшова в нокаут
В конфликте со стрельбой в московском ресторане пострадал человек  
Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией‍
Порошенко поведал о готовности канадского бизнеса прийти на Украину
Глава МИД КНДР пригрозил США ударом в ответ на оскорбления Ким Чен Ына
Другие материалы рубрики
Спорт00:5623 сентября
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)

Ломай полностью

Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
00:19Сегодня

СМИ озвучили зарплату Неймара в ПСЖ

21:2323 сентября

Гол на 92-й минуте спас «Спартак» от поражения в матче с «Анжи»

14:5422 сентября

В Сочи впервые пройдет чемпионат России по серфингу

Спорт21:2018 сентября
Давид Трезеге

«Это успех для России»

Давид Трезеге — о своем приезде, чистой Москве и ужасных русских фанатах
22:4523 сентября

Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью

17:5823 сентября

Российская фигуристка Медведева выиграла турнир в Словакии

08:5621 сентября

Бразильский футболист на коленях прошел через все поле в благодарность богу

Спорт00:0322 сентября
Криштиану Роналду

Экономия налицо

Где спортсмены прячут свои миллионы
19:3623 сентября

Трамп отказался принимать чемпионов НБА в Белом доме из-за критики в свой адрес

14:4023 сентября

Чемпион мира и ОИ боксер Чахкиев завершил карьеру

17:2520 сентября

Бубка ответил на обвинения в коррупции

Россия
Нашлось все
«Яндекс» познакомил Путина с «Алисой»
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Следователи возбудили дело после гибели семи человек в ДТП под Калининградом
Соратники Удальцова назвали причину его задержания
В Приморье девочки-подростки сняли на видео издевательства над сверстницей
«Русская водка — тоже бренд»
Автор памятника Калашникову отвечает на вопросы хейтеров
Сыктывкарский архиепископ простил угонщика своей Audi A8
Все материалы
Мир
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом
Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР
Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией‍
Северная Корея заявила о стремлении к балансу сил с США
Все материалы
Бывший СССР
Электоральная стимуляция
Латвия тратит миллионы на патриотизм, но все равно пустеет
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Порошенко поведал о готовности канадского бизнеса прийти на Украину
Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше спецпредставителя США по Украине
СМИ узнали подробности о покушении на министра доходов и сборов ДНР
На Украине заявили о попытке российского пранкера разыграть Госдеп
МИД Украины прокомментировал отмену визита президента Румынии в Киев
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Путин предрек рекордный урожай в этом году
Путин призвал расчистить финансы регионов от закредитованности
Объединение Промсвязьбанка и банка «Возрождение» удвоит их долю на рынке МСБ
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Apple потеряла 43 миллиарда долларов капитализации за неделю
ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета на продажу сигарет в duty free
Объемы авиаперевозок пассажиров с начала года выросли на 20 процентов
В Татарстане представили претендующие на поддержку Корпорации МСП проекты
Индекс Опоры RSBI зафиксировал рост деловой активности бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
«Расстреляли мы его, очень много знал»
Какие тайны ФСБ скрывает от близких легендарного дипломата Валленберга
МВД предложило обязать водителей носить светоотражающую одежду
Лидера «Христианского государства» арестовали
Лидера «Христианского государства» задержали в рамках дела об угрозах киносетям
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом сознался в преступлении
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Порошок уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Переделанный в джакузи автомобиль показали на видео
Планету Солнечной системы назвали в честь православного попа
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Выяснены катастрофические последствия отсутствия секса
Все материалы
Спорт
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)Ломай полностью
Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
СМИ озвучили зарплату Неймара в ПСЖ
Дортикос отправил Кудряшова в нокаут
Гол на 92-й минуте спас «Спартак» от поражения в матче с «Анжи»
Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью
Российская фигуристка Медведева выиграла турнир в Словакии
Трамп отказался принимать чемпионов НБА в Белом доме из-за критики в свой адрес
Все материалы
Культура
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
«Женщины любого возраста и внешности вправе гордиться собой»
Муза Альмодовара о любви к прислуге и миссии женского кино
Умерла народная артистка СССР Цисана Татишвили
Британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии
В Москве пройдет фестиваль американского кино «Амфест»
Все материалы
Интернет и СМИ
Великий запрет
История создания самой мощной цензуры в мире
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям
Блогер придумал способ получить сигнал от дирижабля и воздушного шара
Тайны Дурова и война России с США
Над чем всю неделю смеялся интернет
Назван самый опасный человек в интернете
Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании
Все материалы
Ценности
Редкие твари
Самые странные британские авто уйдут с молотка
Американская фирма выпустила часы с перекошенным циферблатом
Разработана разноцветная виртуальная бумага
Москвичам покажут ультрасексуальное белье
Сотни поношенных кроссовок бизнес-партнера Jay-Z появились на eBay
Lamborghini представил Huracán с улучшенной аэродинамикой за 300 тысяч долларов
Prada попыталась привлечь молодежь комиксами
Все материалы
Путешествия
У немца на языке
Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
На Пхукете яхту под российским флагом выбросило на скалы
Младенец умер на борту экстренно севшего в Салехарде самолета
Появились версии инцидента с едва не разбившимся под Москвой крупнейшим лайнером
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
После заплыва в бассейне турецкого отеля умер российский турист
Все материалы
Из жизни
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Польского борца с витринами настигла мгновенная карма
Младшая сестра Ким Кардашьян забеременела
Убийство пятиметрового крокодила вызвало борьбу рептилий за контроль над рекой
Негр ограбил банк и сразу же отправился в KFC
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Россияне назвали наиболее популярные вещи для перевозки в машине
Suzuki покажет будущее кроссоверов на концепте без крыши и дверей
Итальянским карабинерам выдали старый водородный Hyundai
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы