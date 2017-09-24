Россиянин Дмитрий Кудряшов проиграл нокаутом кубинцу Юниеру Дортикосу и, таким образом, не сумел выйти в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Поединок в первом тяжелом весе прошел в субботу, 23 сентября, в Сан-Антонио. Дортикос отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде.

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Помимо выхода в полуфинал WBSS, в этом бою на кону стоял пояс WBA Regular в первом тяжелом весе.

В полуфинале Дортикос встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком. Встреча состоится 21 октября в Ньюарке.

В настоящее время в активе 31-летнего Дортикоса 22 победы, из них 21 — нокаутом, у 31-летнего Кудряшова 21 победа, все нокаутом, и два поражения.