Появилось видео поражения Кудряшова в бою с Дортикосом

В сети появилось видео поражения нокаутом российского боксера Дмитрия Кудряшова в бою с кубинцем Юниером Дортикосом в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте przemek garczarczyk.

Дортикос попал в голову сопернику во втором раунде, отправив россиянина на канвас. Кудряшов не успел подняться, бой был остановлен.

В полуфинале WBSS Дортикос встретится с победителем поединка между другим россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком.

31-летний Кудряшов потерпел второе поражение в карьере, в его активе 21 победа (все нокаутом). 31-летний непобежденный кубинец одержал 22-ю победу (21 нокаутом).