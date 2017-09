Converse адаптировал кеды к осени

Марка спортивной обуви и аксессуаров Converse представила кеды, созданные специально для осеннего сезона. Они будут представлены в магазинах Street Beat, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 сентября.

Новая коллекция состоит из четырех моделей черного, болотного, белого и черно-белых цветов из кожи.

Фото: Converse 1 /3

Converse — американская компания по производству обуви, основанная в 1908 году. Модель, получившая название All Star, стала популярной благодаря баскетболисту Чаку Тейлору. В настоящее время бренд принадлежит компании Nike.

В августе сообщалось, что Converse представила обновленную модель One Star. Дизайн обуви разрабатывал рэпер Tyler, The Creator.

Street Beat — это сеть мультибрендовых магазинов, где представлена обувь, одежда и аксессуары от спортивных и лайфстайл брендов: Nike, Jordan, New Balance, ASICSTiger, Puma, Vans, Converse, Diadora, Stussy, The North Face, New Era и другие.