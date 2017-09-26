Климкин назвал владение украинским языком «вопросом национальной безопасности»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что знание украинского языка в стране является «вопросом национальной безопасности». С таким заявлением он выступил в эфире телеканала ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

Он отметил, что позиция украинского государства в этом вопросе должна быть последовательной. По его словам, киевским властям следует защищать как украинский язык, так и языки национальных меньшинств.

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25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. По мнению Порошенко, это «одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной». При этом украинский президент напомнил о важности неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.