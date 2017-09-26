Бывший СССР
 

Климкин назвал владение украинским языком «вопросом национальной безопасности»

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Климкин
Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что знание украинского языка в стране является «вопросом национальной безопасности». С таким заявлением он выступил в эфире телеканала ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

Он отметил, что позиция украинского государства в этом вопросе должна быть последовательной. По его словам, киевским властям следует защищать как украинский язык, так и языки национальных меньшинств.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. По мнению Порошенко, это «одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной». При этом украинский президент напомнил о важности неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко подписал закон об украинизации образования
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Будапешт пригрозил Киеву потерей дружбы с Венгрией из-за закона об образовании
Последние новости
СМИ узнали о рекордной в истории Министерства обороны взятке
Москалькова раскритиковала доклад ООН о правах человека в Крыму
Климкин назвал владение украинским языком «вопросом национальной безопасности»
Маск раскроет главную цель SpaceX
Российское посольство обеспокоилось появлением в США учебника по войне с РФ
В аварии с участием экскурсионного автобуса на Кубани погибли шесть человек
Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0524 сентября

Введите войска!

Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
19:3625 сентября

Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане

17:2625 сентября

На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом

15:4125 сентября

Порошенко предложили объявить режим АТО на всей территории Украины

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
17:4517 сентября

Украинец вызвал полицию из-за ответа кассирши гипермаркета на русском языке

14:2025 сентября

Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме

13:3925 сентября

Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым

Бывший СССР00:0422 сентября

Электоральная стимуляция

Латвия тратит миллионы на патриотизм, но все равно пустеет
00:4417 сентября

Украинский генпрокурор исключил возможность ареста Саакашвили

11:2025 сентября

Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании

10:4525 сентября

В Киеве рассказали об обещании Канады предоставить летальное оружие Украине

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Собака в Тульской области укусила за лицо пятилетнюю девочку
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Кадыров похвалил белорусскую картошку и рукопожатие Лукашенко
Туристы спасли попавшую в ловушку медведицу на Сахалине
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Венесуэла обвинила США в «политическом терроризме»
Пентагон пригрозил ответом на провокации Северной Кореи
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Северная Корея заявила о фактическом объявлении войны со стороны США
Авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане
На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом
Порошенко предложили объявить режим АТО на всей территории Украины
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Курс евро упал ниже 68 рублей
В столице состоялся Промсвязьбанк Московский марафон
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов
Цены на авиабилеты в России оказались вдвое ниже среднемировых
Анкара раскрыла сроки поставки российских С-400
Правительство нашло решение для продвижения отечественных самолетов за рубеж
«Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО
В СК опровергли информацию о серии убийств каннибалами в Краснодаре
СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова
Подозреваемые в убийстве и расчленении женщины на Кубани арестованы
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Показан смартфон на Windows 95
Обнаружен опасный парадокс теории Эйнштейна
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Все материалы
Спорт
Уберите этого сукиного сына с поля
За что звезды американского спорта ополчились на Трампа
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
Москва попросила ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
ПСЖ устроил распродажу
Кудряшов рассказал об ошибках в бою с Дортикосом
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)Ломай полностью
Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
Украина присоединилась к требованиям отстранить россиян от ОИ-2018
Все материалы
Культура
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Канье Уэст потолстел
Максакова попала под водопад во время выступления в Киеве
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным
Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети
Назван самый опасный человек в интернете
Демонический танец клоуна из «Оно» стал мемом
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
Британские церковники обвинили турецкого модельера в сатанизме
В Emporio Armani предложили надеть солнцезащитные очки и оказаться в Париже
«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой
Bulgari предложил носить сумки из клепаного питона
Созданы мотивирующие часы
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
Все материалы
Путешествия
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек
Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей
Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Умерла самая тяжелая женщина в мире
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»
В России за 150 миллионов рублей продадут Bugatti Veyron почти без пробега
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы