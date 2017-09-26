Доля автомобилей местной сборки стала максимальной в истории авторынка России

Доля автомобилей российской сборки на внутреннем рынке за восемь месяцев 2017 года составила 82,2 процента. По сравнению с 2016-м, этот показатель вырос почти на 2,5 процентного пункта (тогда он составлял 79,8 процента). Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

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Нынешний уровень является максимальным за всю историю российского авторынка. Пять лет назад на долю легковых автомобилей местной сборки приходилось менее двух третей рынка (64,1 процента), а девять лет назад — менее половины рынка (44,3 процента).

По словам директора агентства Сергея Целикова, практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство, льготный режим промсборки либо другие преференции. «В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели», — добавил он.

В 2017 году в России начал восстанавливаться спрос на новые легковые автомобили после трехлетнего падения. В начале августа сообщалось, что за шесть месяцев текущего года россияне потратили на приобретение новых автомобилей 890 миллиардов рублей. Это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России за год выросли на 17 процентов. У таких марок, как Audi, Lexus, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Mazda, увеличение стоимости автомобилей составило от 21 до 28 процентов. Еще у 13 марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10-20 процентов. Среди них присутствуют отечественные бренды: Lada (плюс 20 процентов) и УАЗ (плюс 18 процентов).