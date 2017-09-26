Палестинец застрелил троих израильтян на Западном берегу Иордана

Палестинец открыв огонь на въезде в одно из еврейских поселений Западного берега реки Иордан и застрелил троих израильтян, еще один человек получил ранения. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на радио Армии Израиля.

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Террорист попытался проникнуть в поселение Хар-Адар вместе с группой палестинских рабочих, а затем открыл огонь по вооруженным израильским полицейским.

Отмечается, что нападавший также был ранен.

В июле палестинец зарезал троих израильтян, проникнув в жилой дом в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел на фоне массовых протестов палестинских арабов из-за запрета мусульманам младше 50 лет приходить на пятничную молитву в Аль-Аксе.