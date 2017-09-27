Новгородец дал взятку в полмиллиона за прекращение дела о взятке

В Великом Новгороде на 61-летнего местного жителя завели уголовное дело по факту передачи взятки сотруднику ФСБ. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Новгородской области.

По версии следствия, 26 сентября мужчина, находясь в автомобиле «Нива Шевроле», припаркованном на улице Добрыни, передал находящемуся на задании сотруднику регионального управления ФСБ взятку в размере 455 тысяч рублей.

«Средства должны были послужить подкупом за прекращение уголовного дела о получении взятки его знакомым, который является обвиняемым по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 291.1 УК («Посредничество во взяточничестве») продолжается.