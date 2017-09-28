Названа приоритетная задача США в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что США стремятся не позволить правительству Сирии вернуть контроль над границей с Ираком, это является приоритетной задачей Вашингтона. Об этом он заявил, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке, передает в четверг, 28 сентября, РИА Новости.

Он добавил, что для США это даже важнее, чем победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Цели Ирана, по его словам, отличаются от американских. «Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», — уточнил Зариф.

Дипломат добавил, что Россия стремится к политическому урегулированию ситуации в Сирии. «Я разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, я знаю, что он хочет найти мирное решение по Сирии, потому что это служит нашим интересам и их интересам», — сказал он.

25 сентября Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новый запрет Дональда Трампа на въезд иранцев в США является оскорблением. «Сочувствие Трампа к иранцам выглядит все более фальшивым с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд», — отметил Зариф.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода ополченцев. По его утверждению, власти Ирана оказывают разноплановую поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена, Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США».