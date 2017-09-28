Обезьяны оторвали ухо и несколько пальцев работнику зоопарка под Харьковом

Работник зоопарка в Дергачевском районе Харьковской области Украины пострадал от нападения обезьян. Животные оторвали ему ухо и несколько пальцев рук, сообщает в четверг, 28 сентября, «Интерфакс».

По словам свидетелей, 51-летний сотрудник зашел в клетку, чтобы покормить зверей, а те набросились на него. Мужчину доставили в больницу Харькова с рваными ранами. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Полиция намерена провести досудебное расследование по части нарушений законодательства об охране труда.

В августе сообщалось о нападении леопарда на ребенка в одном из контактных зоопарков Саратова. Шестилетняя девочка была госпитализирована с ранами шеи, спины, живота и конечностей. Ранее в июле волк набросился на трехлетнего мальчика в зоопарке Барнаула. Его доставили в больницу с рваными ранами рук и ушной раковины.