Неймар забил с пенальти и отпраздновал гол в обнимку с Кавани

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар забил мяч с пенальти в матче 8-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» и отпраздновал гол с одноклубником Эдисоном Кавани. Видео появилось на YouTube-канале Soccer Tv.

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Бразилец уверенно реализовал одиннадцатиметровый, уругвайский форвард поздравил его первым. Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 6:2. Неймар оформил дубль, по мячу забили Кавани, Томас Менье, Юлиан Дракслер и Килиан Мбаппе. В составе «Бордо» отличились Янусс Санкаре и Малком.

17 сентября во время матча чемпионата Франции с «Лионом» Неймар и Кавани не смогли решить, кто будет бить пенальти, из-за чего между одноклубниками возник конфликт. Позднее игроки помирились на общекомандном ужине, организованном защитником ПСЖ Дани Алвесом.