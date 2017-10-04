Великобритания впервые за много лет выдала россиянина

Великобритания выдала российским правоохранителям обвиняемого в серийных грабежах Станислава Дзгоева. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В надзорном ведомстве отметили значимость этого события, указав, что «компетентными органами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии впервые за много лет удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче» обвиняемого в преступлениях россиянина.

Генпрокуратура ходатайствовала об экстрадиции Дзгоева еще в декабре 2014 года. Трижды английские суды и министр внутренних дел Великобритании подтвердили законность и обоснованность решения о его выдаче в Россию, отметили в надзорном ведомстве. Дзгоев был передан 3 октября в лондонском аэропорту Хитроу, после чего его доставили в Москву и поместили в следственный изолятор для привлечения к уголовной ответственности за многочисленные грабежи.

«Надеемся, что данное решение станет прецедентом и переломным шагом в вопросах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и компетентных органов Великобритании в сфере экстрадиции», — подчеркнул официальный представитель ГП Александр Куренной, добавив, что в настоящее время на рассмотрении у компетентных органов Великобритании находится более 20 российских запросов.