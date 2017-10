Бутусов поведал о лечении насморка в Омске пылесосом

Дорогой Омск! Огромное вам спасибо. 30 лет к вам приезжаем и убеждаемся, что вы удивительные люди. пс: Когда исполняли "Доктора", вспомнил, как в 1988 году в Омске перед концертом в "Иртыше" доктор лечила меня от насморка с помощью пылесоса))). Будьте счастливы!!! Мы вам очень благодарны. © Вячеслав Бутусов #НАУ35

