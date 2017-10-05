Бутусов поведал о лечении насморка в Омске пылесосом

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов рассказал об альтернативных методах лечения простуды. Соответствующий пост он разместил в Instagram в ночь на четверг, 5 октября.

«Дорогой Омск! Огромное вам спасибо. 30 лет к вам приезжаем и убеждаемся, что вы удивительные люди. P.S.: Когда исполняли "Доктора", вспомнил, как в 1988 году в Омске перед концертом в "Иртыше" доктор лечила меня от насморка с помощью пылесоса. Будьте счастливы!!! Мы вам очень благодарны», — написал исполнитель.

Он также опубликовал видеозапись со своего концерта в городской филармонии.

В марте Бутусов объявил о том, что основанная им группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность.