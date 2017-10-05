Выступивший за независимость Каталонии Пике передумал уходить из сборной Испании

Защитник «Барселоны» Херард Пике передумал уходить из сборной Испании. Его слова приводит испанская Marca.

«Человек, выступающий за независимость Каталонии, может играть за сборную Испании. Он не выступает против Испании. Eсть много каталонцев, которые хотят жить с своем собственном государстве. Речь идет лишь об этом», — сказал Пике.

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3 октября появилась информация, что Пике разругался с капитаном сборной Испании Серхио Рамосом из-за разногласий по вопросу каталонского референдума. Позднее сам Пике опроверг конфликт, отметив, что у него с Рамосом феноменальные отношения. Перед открытой тренировкой национальной команды 30-летний Пике подвергся обструкции болельщиков.

1 октября Пике открыто выступил в поддержку независимости Каталонии и заявил о готовности завершить выступления за сборную Испании. В этот же день в регионе прошел признанный незаконным референдум о независимости. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.

