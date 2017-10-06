Порошенко разглядел косоворотки под вышиванками скачущих депутатов Рады

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал попытку депутатов Верховной Рады сорвать голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса. Об этом он сообщил в специальном видеообращении, размещенном на его сайте.

«По призыву "кто не скачет", так подпрыгивают выше всех. А как к голосованию за очевидный украинский интерес — как будто какая-то порча. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах торчат кокошники», — заявил Порошенко.

Он добавил, что происходившее в парламенте в последние два дня не укладывается в голове. «Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска — оккупантами!» — воскликнул глава государства.

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В ходе заседаний Верховной Рады за сутки дважды происходили драки. Потасовки возникали в ходе обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный президентом Украины Петром Порошенко закон. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев постоянно обвиняет Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.