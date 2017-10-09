В Кремле прокомментировали возможный визит Макрона в Россию

Проработка участия лидера Франции в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году действительно ведется. Эту информацию, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 9 октября.

«Но я пока не стал бы забегать вперед до объявлений из Парижа», — подчеркнул он .

По словам Пескова, Москва также заинтересована в участии французских бизнесменов в экономическом форуме. «Контакты глав государств Путина и Макрона задали очень позитивную динамику, которая подразумевает, скажем так, наличие возможности не индексировать все отношения на те темы, по которым имеются разногласия, а наоборот идти вперед и развивать нашу кооперацию там, где это возможно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Макрон может прибыть в Россию в мае следующего года на ПМЭФ.