СМИ назвали имя сменщика умершего Сарсании в «Зените»

Спортивным директором петербургского «Зенита» после смерти Константина Сарсании будет итальянец Оресте Чинквини. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает издание «Спорт день за днем».

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69-летний итальянец пришел в клуб летом 2017 года и был заместителем Сарсании. На позицию спортивного директора руководство «Зенита» также рассматривало Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия.

С 2012 по 2015 год итальянец работал в штабе сборной России по футболу, выполняя функции менеджера при главном тренере Фабио Капелло.

Сарсания скоропостижно умер 7 октября в возрасте 49 лет. Сообщалось, что у него оторвался тромб.