Россия
 

В Нижнем Тагиле водохранилище позеленело из-за химикатов

Перейти в «Мою Ленту»

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура намерена через суд запретить компании ООО «Водоканал-НТ», которая занимается водоснабжением и водоотведением в городе, загрязнять Черноисточинское водохранилище. Об этом сообщает газета «Тагильский рабочий».

В надзорном ведомстве изданию пояснили, что водоем позеленел из-за того, что в него попадают промывные воды от фильтров на предприятии. При этом «Водоканал-НТ» отказывается менять технологическую схему ради экономии, отметил природоохранный прокурор Денис Исаков.

Ранее ведомство начало проверку по факту загрязнения пруда. Для экспертизы были взяты пробы позеленевшей от химикатов воды, сообщает URA.RU.

В ходе предыдущей проверки было установлено, что «Водоканал» причиняет значительный вред окружающей среде. Так, было зафиксировано 57-кратное превышение концентрации алюминия в сбрасываемых предприятием сточных водах. Количество взвешенных веществ превышало норму в 2,1 раза, многократно было превышено и содержание железа, марганца, свинца, меди.

В июле по требованию прокуратуры Росприроднадзор за систематические нарушения законодательства оштрафовал компанию на 135 тысяч рублей, а ее директора — на 25 тысяч рублей. Тогда руководство организации обжаловало постановления, и они не вступили в законную силу.

8 октября местный эколог Андрей Волегов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографии окрашенной в ярко-зеленый цвет воды в пруду. При этом позеленел весь берег у водоема.

Ранее в июле этого года в Черноисточинском водохранилище был зафиксирован масштабный мор рыбы. Годом ранее рыба в водоеме также массово гибла из-за загрязнения воды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прокуратура пожаловалась в областной суд на «Водоканал-НТ» из-за Черноисточинского пруда
Прокуратура нашла виновного в «убийстве» нижнетагильского водохранилища. Концентрация алюминия выше нормы в 51 раз
В СПЧ рассказали о переменах в жизни города на Урале с самой загрязненной землей
Путин поручил Генпрокуратуре проверить экологию Байкала
Минэкологии Подмосковья проверит ситуацию с загрязнением реки в Видном
Последние новости
Саудовская Аравия резко сократит экспорт нефти после встречи короля с Путиным
Хакеры взялись за чтение переписок жертв
Гендиректор Ferrari пообещал начать выпуск внедорожников
В Нижнем Тагиле водохранилище позеленело из-за химикатов
СМИ назвали имя сменщика умершего Сарсании в «Зените»
В азербайджанских учебниках напечатали карту Великой Армении
Бывший вице-губернатор Петербурга задал вопрос в «Что? Где? Когда?» и выиграл
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Такой был страх, что лицо перекашивалось»

Почему излечиться от рака бывает недостаточно
18:05Сегодня

Житель Омской области попытался убежать от жены с подругами и утонул

14:07Сегодня

«Боярышник» вновь стал легален в России

15:07Сегодня

В Хабаровском крае пьяные вооруженные люди полмесяца держали поселок в блокаде

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
16:18Сегодня

Мавзолей Ленина отказался от эвакуации

13:53Сегодня

На уроках физкультуры за год погибли 211 российских школьников

14:48Сегодня

Путин сменил губернатора Омской области

Россия00:01 7 октября

«Народ начал купаться в этой аномальщине»

Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
15:33Сегодня

Мужчина на Урале заявил о половой дискриминации из-за увольнения из детсада

13:31Сегодня

Водитель устроил и снял погоню за полицейскими-лихачами в Орловской области

14:20Сегодня

Учителя «Лиги школ» выступили в защиту обвиненных в развращении выпускниц коллег

Россия
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
Житель Омской области попытался убежать от жены с подругами и утонул
В Хабаровском крае пьяные вооруженные люди полмесяца держали поселок в блокаде
Мавзолей Ленина отказался от эвакуации
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Путин сменил губернатора Омской области
Все материалы
Мир
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Глава Пентагона призвал готовиться к военному конфликту с Северной Кореей
Неудавшемуся подрывнику дали пожизненное в Великобритании
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Турция решила арестовать сотрудника Генконсульства США
Все материалы
Бывший СССР
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Порошенко пригласил Турцию в группу «друзей деоккупации Крыма»
В азербайджанских учебниках напечатали карту Великой Армении
В ДНР отреагировали на обещание Яроша вернуть Донбасс под контроль Киева
В Литве нашли замок самоубийц
В Киеве обвинили Москву в заселении Крыма народами Сибири
В Раде предложили ограничить право украинцев на выезд в Россию
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Минтруд нацелился на деньги россиян
ЦБ отчеканит 100 миллионов тамбовских рублей
Сыгравший в «Игре на понижение» экономист получил Нобелевскую премию
Украину спасли от миллиардного штрафа в пользу «Газпрома»
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
В Госдуме предложили ограничить продажу биткоинов на руки
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Расширенный Панамский канал увеличил загрузку портов Восточного побережья США
Гендиректор Ferrari пообещал начать выпуск внедорожников
В России нарастили производство водки и коньяка
Правообладатель Ждуна потащил в суд «ВКонтакте» и Ozon
Россияне продолжили активно скупать новые автомобили
ТоАЗ подписал коллективный договор со своими сотрудниками
Все материалы
Силовые структуры
Жесть как она есть
В День России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Бывшего замглавы Минкульта Пирумова осудили на 1,5 года и освободили в зале суда
Осужденного за убийство трех чеченцев Худякова поймали спустя 10 лет
Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса под Владимиром
Фанату «Спартака» дали 11 лет за убийство 18-летнего парня у метро «Цветной бульвар»
Все материалы
Наука и техника
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Человек с оживленным мозгом умер
Найден умерший от переедания «рыбоящер»
Microsoft похоронила Windows Phone
Объяснена работа невозможного двигателя
Все материалы
Спорт
Константин СарсанияАгент мяча и решала
Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола
СМИ назвали имя сменщика умершего Сарсании в «Зените»
Хайнкес объяснил возвращение в «Баварию» собачьим лаем
Болельщик с ДЦП получил работу в РФС
МОК перепроверил все 254 допинг-пробы россиян с Олимпиады в Сочи
Игрок НХЛ рассказал о поступающих угрозах убийства
Сыновья Кадырова вновь поучаствовали в боях и победили
Все материалы
Культура
Конец большого турне
Умер Жан Рошфор — актер фильмов о высоком блондине и великолепной Анжелике
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
«Правый сектор» пообещал сорвать концерт лидера 5’Nizza в Одессе
Засудившая Ашера из-за герпеса женщина призналась в использовании презервативов
Актриса из «Игры престолов» зачитала рэп про «уважение кисок»
Режиссер восьмых «Звездных войн» посоветовал избегать трейлера
Все материалы
Интернет и СМИ
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Ветеран Афганистана вызвал «короля Instagram» разобраться по-мужски
Матерные тирады программистов собрали в одном месте
Дуров назвал условия для превращения России в технологического лидера
Мускулистые свиньи-мутанты шокировали пользователей соцсетей и зоозащитников
Все материалы
Ценности
Кто любит покрепче
Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
Последний экземпляр внедорожника Mercedes-Maybach продали за 1,2 миллиона евро
Британцы создали люксовый камуфляж для экстремальных условий
Дочери Сталлоне в прозрачных платьях поучились варить пасту
Автор заставки к «Игре престолов» снял видеоролик для швейцарских часовщиков
Мирослава Дума и Виржил Абло помогли Levi's с дизайном куртки для дальнобойщиков
Agent Provocateur снял модель в прозрачном белье
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Дубай сократит процедуру паспортного контроля до 15 секунд
Экскурсовод испугался треснувшего под ногами стеклянного моста
Туроператоры предрекли подорожание путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»
Авиарейсы в Турции будет сопровождать воздушная полиция
Названы главные недостатки российских отелей
Бар на украинской полярной станции включили в топ лучших в мире
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Любительницы пластической хирургии застряли в аэропорту из-за неузнаваемых лиц
Белые тигрята растерзали сотрудника индийского парка
Три медведя забрались в пиццерию и съели колбасу
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
Все материалы
Искра пропала
Как Гран-при Японии прикончил текущий сезон «Формулы-1»
Главный по «Хондам»
Энтузиазм, автоспорт и проблемы с налогами фирмы Mugen
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
Kia Stinger для России сделают слабее
Последний внедорожник Maybach продали за 1,2 миллиона евро
Lexus потратил 15 лет на разработку особого оттенка
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы