Россиянам предложили носить осенью чистые ботинки

Канадская компания Native представила на российском рынке экологически чистые демисезонные ботинки. Об этом представители магазина кроссовок и кед Street Beat, в котором будет представлена новая обувь, рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 11 октября.

Ботинки полностью изготавливаются из экологичных материалов. «Верх и подошва каждой пары отлита из резины EVA, которая абсолютно неприхотлива в уходе и долго сохраняет свой первозданный вид. Внутри используется неопреновый сапожок, фиксирующий стопу и сохраняющий тепло даже при небольшом минусе на термометре», — описали модель в компании.

Фото: пресс-служба Street Beat

Ботинки Native доступны в пяти цветах, в женских и мужских размерах по цене 8,5 тысячи за пару.

