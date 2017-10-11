Губерниев высказался о конфликте с Фуркадом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил об урегулировании разногласий с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом. Слова журналиста приводит «Советский спорт».

«Никакого конфликта у нас с Мартеном нет. Он немного вспылил, я, соответственно, тоже, может быть, позволил себе лишнего, ответив ему. Но все в порядке. Мы все претензии урегулировали в личной переписке. Мы делаем все для того, чтобы биатлон был популярным, чтобы рейтинги этого вида спорта были высокими. Так что у нас с Мартеном все хорошо», — сказал телеведущий.

10 октября Губерниев опубликовал сообщение в Instagram: «Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе. А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью — дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма».

Фуркад на это отреагировал комментарием: «Вам следует делать свою работу качественно и тщательно проверять источники. Я никогда такого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите их сейчас же!»

9 октября Фуркад в интервью Le Figaro заявил, что Россия имеет право участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, и назвал ее замечательной страной, где развиты зимние виды спорта и множество сильных и честных спортсменов.