В Подмосковье арестовали устроителя борделя с мальчиками

Житель Раменского района Подмосковья арестован за организацию публичного дома и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних мальчиков. Об этом в четверг, 12 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

«Мужчина нашел трех молодых людей, двое из них — несовершеннолетние, а также организовал специальные гостевые комнаты в частном доме в поселке Ильинское. Он сделал портфолио подростков порнографического содержания и разместил их в интернете, с указанием перечня оказываемых услуг», — рассказала Елена Фокина.

Она отметила, что в ходе следствия выяснилось: мальчиков для этой работы обвиняемый нашел по объявлениям в сети и специально пригласил их к себе, причем один из несовершеннолетних приехал из Воронежской области.

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Фокина уточнила, что 32-летний мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания. У него были изъяты компьютер, содержащий фотографии и объявления, а также бухгалтерская документация. Как выяснилось при ее анализе, несовершеннолетние работники этого дома выезжали в «командировки», а нескольких часов их услуг оценивались в 25-30 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией несовершеннолетних (статья 241 УК РФ) и вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних (статья 240 УК РФ).

В то же время источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что работники публичного дома на допросе сообщили, что половину полученных от клиентов денег отдавали организатору. Кроме того, по словам собеседника редакции, все трое несовершеннолетних имеют многочисленные следы инъекций на теле, и в настоящее время их проверяют врачи.