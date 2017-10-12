Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции задержание сотрудников посольства США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в котором выразил обеспокоенность задержанием сотрудников посольства США в Анкаре. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что глава Госдепа потребовал от турецкой стороны предоставить доказательства обвинений, которые были предъявлены сотрудникам посольства.

Турецкие власти ранее задержали в Стамбуле сотрудника американского генконсульства — гражданина Турции Метина Топуза. Его обвинили в шпионаже. Следствие утверждает, что мужчина выходил на связь с боевиком террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское посольство и синагогу в Турции в 2003 году. Помимо этого, Топуза заподозрили в связях с ФЕТО, которую обвиняют в организации путча в Турции в июле 2016 года.

В ответ на задержание Топуза Вашингтон приостановил выдачу виз для турецких граждан. В Анкаре эту меру назвали несправедливой, отметив, что имеют право самостоятельно заводить уголовное дело на гражданина своей страны на территории государства. Турция также приостановила выдачу виз для американцев.

​