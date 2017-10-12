Сургутских чиновников пересадят на такси ради экономии

Власти Сургута намерены сократить расходы города, пересадив чиновников со служебных автомобилей на такси. Таким образом мэрия планирует за год сэкономить 40 миллионов рублей — эти деньги направят на финансирование приоритетных проектов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Местные власти посчитали, что таким образом Сургут только в 2017-м сэкономит 17 миллионов рублей, а в последующие годы эта сумма будет значительно выше. Автопарк, которым пользовались чиновники, будет почти полностью распродан, а потерявших работу водителей трудоустроят.

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По словам мэра Сургута Вадима Шувалова, цель новой инициативы — не только сэкономить на транспортных расходах, но и способствовать развитию услуг городского такси. В ближайшее время в Сургуте пройдет конкурс между местными таксомоторными компаниями, которые «честно работают на рынке».

Ранее о решение пересадить чиновников на такси объявили в Удмуртии и федеральном министерстве финансов. Благодаря этому ведомство уже сэкономило более 11 миллионов рублей. В будущем перенять опыт Сургута и Минфина планируют в Москве и Татарстане.