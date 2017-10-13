Киев пообещал показать национальным меньшинствам преимущества украинизации

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев еще покажет национальным меньшинствам преимущества закона об украинизации образования. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Так глава украинского МИД прокомментировал резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой Киеву было рекомендовано пересмотреть закон об образовании. «Решения ПАСЕ сегодня — не поражение и не победа (...). И мы до сих пор не показали этническим общинам все преимущества закона», — высказал мнение Климкин.

В принятой 12 октября резолюции ПАСЕ Киеву рекомендуется «пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании».

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Президент Украины подписал в сентября принятый ранее в том же месяце Верховной Радой закон об образовании. Он фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

На принятие закона негативно отреагировали в Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России. В Будапеште заявили, что будут блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.