Полузащитник французского клуба получил две желтые карточки за десять секунд

Полузащитник французского «Ренна» Вахби Хазри получил две желтые карточки за десять секунд в матче девятого тура Лиги 1 с «Генгамом». Об этом сообщается на сайте турнира.

На 66-й минуте при счете 1:0 в пользу «Генгама» футболист получил предупреждение за споры с судьей, однако продолжил высказывать свое недовольство и практически сразу же получил вторую желтую карточку. Оставшийся в меньшинстве «Ренн» пропустил еще один раз.

2 октября защитник «Лиона» случайно выбил карточку из рук арбитра, за что был удален с поля. Судья подумал, что футболист сделал это умышленно.

«Ренн» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету 26-летнего Хазри два гола в пяти матчах в рамках турнира.