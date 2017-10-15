В финале Кубка Казахстана темнокожего игрока удалили за странный жест

Судья удалил покинувшего поле темнокожего игрока «Кайрата» Жерара Гоу в финале Кубка Казахстана с клубом «Атырау». Видео было опубликовано на YouTube-канале PFLK TV.

28-летний ивуариец, забивший единственный мяч в матче, был заменен на 87-й минуте. Уже покинув поле он показал рукой на свой бицепс, обращаясь к трибуне. Арбитр же показал игроку красную карточку. Гоу ушел в раздевалку. При этом «Кайрат» продолжил играть в полном составе, так как удаление произошло уже после того, как африканец вышел из игры.

Финал Кубка Казахстана, прошедший в субботу, 14 октября.