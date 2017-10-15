Вылитый на имущество Латыниной химикат оказался смертельно опасным

Химикат, которым были облиты машина и дом журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной летом 2017 года, являлся крайне токсичным и представлял угрозу для жизни Латыниной и членов ее семьи. Данные независимой экспертизы опубликованы на сайте «Новой газеты».

После инцидента «Новая газета» отправила образцы химиката независимому эксперту. «Обнаруженные соединения представляют высокую степень опасности для жизни и здоровья человека», — приводит издание выдержки из экспертного заключения. Он установил, что машина и дом Латыниной были облиты диметилформамидом (ДМФА) и высокомолекулярными фталатами. Эти вещества крайне токсичны.

«Фталаты относятся к высокоопасным веществам, которые способны образовывать опасные для жизни концентрации даже в незначительных количествах», — подчеркнул эксперт. Также он указал, что фталаты могут быть причиной онкологических заболеваний и проблем с астмой, а также могут всасываться через кожу и разноситься по всему организму, превращаясь в моноэтилфталаты, которые оказывают отрицательное воздействие на дыхательную функцию легких, поражают почки и печень.

Диметилформамид, в свою очередь, оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки и кожные покровы, отмечается в заключении. При его попадании в организм повреждения получают печень и почки, а примерная смертельная доза ДМФА составляет десять граммов.

«Теперь у редакции "Новой газеты" есть все основания утверждать: летнее нападение на дом Юлии Латыниной — не хулиганство, а жестокая акция, совершенная общественно опасным способом, которая — если бы не случай — могла бы привести к необратимым последствиям. И не только для нашего обозревателя Юлии Латыниной и ее родителей, но и для соседей — среди которых пожилые люди и дети. Здоровье, если не жизнь, восьмерых человек находилось под угрозой», — сказано в публикации издания.

Юлия Латынина заявила о том, что покинула Россию, 9 сентября. По ее словам, решение было принято после поджога ее автомобиля неделей ранее. Как заявила журналистка, после инцидента, когда ее дом облили «пахучей жидкостью», она публично обратилась к тем, кто это сделал, и просила «хотя бы не трогать родителей», но, судя по всему, это не остановило заказчика нападений.

Автомобиль Латыниной сгорел утром 3 сентября. Возгорание заметили родители журналистки. Ее отец проснулся от резкого хлопка, после чего вышел на улицу и увидел горящую машину. Пожарные приехали примерно через десять минут, когда автомобиль почти полностью выгорел.

По мнению журналистки, поджог совершили люди, напавшие на ее дом в июле. Однако прибывший на место следователь рассказал ей, что возгорание могло быть вызвано неисправностью электропроводки.

В ночь на 19 июля дом Латыниной в Переделкино облили дурно пахнущей жидкостью. По заявлению журналистки, при этом пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей. Полиция в ходе проверки установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.