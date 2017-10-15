Теннисистка Павлюченкова завоевала третий титул в сезоне

Россиянка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС.

В финальном матче 26-летняя теннисистка, посеянная на турнире под шестым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову в трех партиях со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 3 часа 11 минут. При счете 5:5 в решающей партии матч прерывался из-за дождя.

Павлюченкова выиграла 11-й титул WTA в карьере и третий в нынешнем сезоне. Ранее в этом году россиянка стала победительницей соревнований в Рабате (Марокко) и Монтеррее (Мексика).

Спортсменка сравняла счет в личном противостоянии с Гавриловой – 1-1. Россиянка занимает 21-е место в рейтинге WTA, Австралийка — 22-я.

Призовой фонд турнира в Гонконге составляет 226 тысяч долларов.