Порошенко раскритиковал украинских националистов за «атаманщину и хаос» в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия националистов в Киеве ведут к атаманщине и хаосу. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Так Порошенко прокомментировал захват митингующими вертолетной площадки бывшего президента страны Виктора Януковича. Действующий глава государства подчеркнул, что «захват вертолетной площадки с требованием вернуть в государственную собственность» является неприемлемым. «Она уже решением прокуратуры и есть в государственной собственности, только на законных основаниях, и ожидаем решения суда. Все иные формы [возврата собственности] ведут к атаманщине и хаосу», — отметил Порошенко.

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В ночь на 16 октября активисты из националистических партий «Национальный корпус», «Свобода» и организации «Правый сектор» (запрещена и признана экстремистской в России) захватили здание выставочного центра «Парковый», на крыше которого находится вертолетная площадка Януковича.

«Мы требуем, чтобы деньги, получаемые благодаря функционированию вертолетной площадки, шли в казну государства, а не выводились за рубеж "семьей" Януковича», — говорилось в заявлении националистов.

Во время президентства Виктора Януковича на Парковой аллее в центре Киева был построен выставочный комплекс с вертолетной площадкой на крыше. Ряд украинских СМИ утверждал, что она по-прежнему принадлежит окружению бывшего президента.