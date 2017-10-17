Бывший СССР
 

Порошенко раскритиковал украинских националистов за «атаманщину и хаос» в Киеве

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия националистов в Киеве ведут к атаманщине и хаосу. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Так Порошенко прокомментировал захват митингующими вертолетной площадки бывшего президента страны Виктора Януковича. Действующий глава государства подчеркнул, что «захват вертолетной площадки с требованием вернуть в государственную собственность» является неприемлемым. «Она уже решением прокуратуры и есть в государственной собственности, только на законных основаниях, и ожидаем решения суда. Все иные формы [возврата собственности] ведут к атаманщине и хаосу», — отметил Порошенко.

В ночь на 16 октября активисты из националистических партий «Национальный корпус», «Свобода» и организации «Правый сектор» (запрещена и признана экстремистской в России) захватили здание выставочного центра «Парковый», на крыше которого находится вертолетная площадка Януковича.

«Мы требуем, чтобы деньги, получаемые благодаря функционированию вертолетной площадки, шли в казну государства, а не выводились за рубеж "семьей" Януковича», — говорилось в заявлении националистов.

Во время президентства Виктора Януковича на Парковой аллее в центре Киева был построен выставочный комплекс с вертолетной площадкой на крыше. Ряд украинских СМИ утверждал, что она по-прежнему принадлежит окружению бывшего президента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Депутат Рады с криками «За Иловайск ответишь!» побил бывшего министра обороны
Украинские националисты захватили вертолетную площадку Януковича
На день УПА в Киев свезут десятки тысяч националистов со всей Украины
Последние новости
Главный борец с экстремизмом предложил наказывать учителей за митингующих детей
Филипп Киркоров снялся с Гнойным в рекламе и похвалил рэпера
Порошенко раскритиковал украинских националистов за «атаманщину и хаос» в Киеве
Медведев отказался от строительства «цифрового колхоза»
Греф похвалил правительство за отставание
Ведущая прогноза погоды устроила пикантное дефиле на ринге
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0616 октября

Це не Європа

Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
14:46Сегодня

Украинский замминистра назвал условием возвращения Крыма развал России

15:11Сегодня

Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку

12:25Сегодня

Залпы из пушек напугали митингующих у здания Рады

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
22:3314 октября

В киевском марше националистов приняли участие 10 тысяч человек

13:52Сегодня

Депутат Рады с криками «За Иловайск ответишь!» побил бывшего министра обороны

10:09Сегодня

В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
00:4514 октября

Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко

10:58Сегодня

В Раде согласились выполнить требования митингующих под стенами парламента

08:24Сегодня

Вокруг здания Верховной Рады Украины выставлено двойное оцепление

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
Чистый разум без границ и берегов
В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Глава Подмосковья назвал основные отличия нового бюджета
Семилетний гонщик из Петербурга два месяца жил с отцом и сестрой в машине
Пятеро военнослужащих до смерти избили мужчину у ночного клуба на Сахалине
Большая часть расходов бюджета Подмосковья на 2018 год носит социальный характер
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Немцы выступили против исламских праздников
В Испании разбился второй за неделю истребитель
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
Украинский замминистра назвал условием возвращения Крыма развал России
Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку
Залпы из пушек напугали митингующих у здания Рады
Депутат Рады с криками «За Иловайск ответишь!» побил бывшего министра обороны
В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России
В Раде согласились выполнить требования митингующих под стенами парламента
Все материалы
Финансы
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Греф похвалил правительство за отставание
Медведев отказался от строительства «цифрового колхоза»
Интерес россиян к сексу резко упал
Орешкин придумал первый шаг к захвату мира
Закон о запрете снимать наличные с анонимных карт внесен в Госдуму
ЦБ предложил увеличить срок работы временной администрации в банках
Все материалы
Бизнес
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Медведев напомнил о существовании аналоговой России
Россия установила рекорд по поставкам газа в Турцию
В России пометят все лекарства
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Немецкие эксперты оценили Lada Vesta на тройку
РЭЦ и фонд «Сколково» договорились совместно развивать экспорт
Все материалы
Силовые структуры
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов
Пропажу 1,5 миллионов долларов из ячейки банка в Москве заметили через год
Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья
Обвиняемый по делу Шакро Молодого генерал СКР женился в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Предсказана смертоносная солнечная вспышка
Раскрыто местонахождение Янтарной комнаты
Apple выпустила рекордно мало iPhone X
Названы главные условия хорошего секса
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Роналду стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд Европы
Определились пары стыковых матчей европейского отбора к ЧМ-2018
Футболистке-трансгендеру запретили играть в женском чемпионате Австралии
В сети пристыдили упавшую после пьянки чемпионку мира
Чемпионка мира потолкалась с охранником ночного клуба и сломала копчик
Соперник чемпиона мира по боксу Джошуа отказался с ним драться
Все материалы
Культура
Сладкий и гадкий
Голые женщины и отрубленные ноги: Климт и Шиле в Москве
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Филипп Киркоров снялся с Гнойным в рекламе и похвалил рэпера
Самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы оказалась женщина
Ларс фон Триер ответил на обвинения Бьорк в сексуальных домогательствах
Раскрыты подробности лечения Марьянова перед смертью
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Создан инструмент для борьбы с порноместью
В сети обсудили «рассказ» Саши Грей о сексуальных домогательствах
Ургант обсудил с щенком алабая необходимость кастрации Харви Вайнштейна
Раскрыты гонорары иностранных «мальчиков для битья» на российских ток-шоу
Американская модель превратила свой аккаунт в сборник историй об изнасилованиях
Жадно тянущийся к еде кот пробудил аппетит пользователей сети
Все материалы
Ценности
Крыть нечем
Чем закончилась поездка в Крым на кабриолете Jaguar
Российский дизайнер выпустила на подиум мистических монголок
Девушкам предложили праздновать Хеллоуин в нижнем белье
Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки
Немцы придумали часы для трудоголиков
Маноло Бланик обует женщин в «милахи»
Китайцев пересадят на длиннобазный Jaguar
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Заплыв ирландцев во время урагана «Офелия» сняли на видео
На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Все материалы
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Подразделение Volvo сделало 600-сильное купе из карбона
Названы рублевые цены на обновленный Land Cruiser Prado
Производитель лифтов и кондиционеров сделал прототип с дополненной реальностью
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы