Воробьев призвал глав муниципалитетов активнее работать с молодежью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов более активно взаимодействовать с молодым поколением, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

«Рекомендую главам территорий включать молодежь в активную повестку, в том числе общественного контроля, волонтерских проектов», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он также отметил, что в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов, делегация Московской области включает порядка 500 человек.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что молодые люди сегодня способны компенсировать то, о чем пока не могут договориться политики на взрослом уровне.

В воскресенье, 15 октября, в Сочи стартовал Фестиваль молодежи и студентов. Мероприятие открыл президент России Владимир Путин. В ходе выступления он заявил, что барьеры бессильны перед дружбой, а человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий.

В фестивале принимают участие около 30 тысяч человек из 180 стран. Делегация из Подмосковья является одной из самых многочисленных.