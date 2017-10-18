Разработано приложение для безопасного хранения интимных фотографий

Молодые предприниматели из Калифорнийского университета в Беркли создали новую модель фотоприложения, которое обезопасит интимные снимки владельца смартфона от просмотра посторонними и похищения. Об этом пишет сайт The Verge.

Используя библиотеки машинного обучения телефона, программа Nude автоматически находит обнаженные фото и запирает их в приватном хранилище. Чтобы получить доступ к снимкам, защищенным таким образом, необходимо ввести специальный ПИН-код. Приложение также может выполнять запрос пользователя на экстренный поиск и полное уничтожение всех пикантных материалов, сохраненных как на устройстве, так и в iCloud.

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Идея проекта появилась у Джессики Чиу и (Jessica Chiu) и Уай-Си Ченя (Y.C. Chen) под влиянием новостей об очередном Celebgate, то есть массовых сливах в сеть интимных фото известных девушек. Масштаб последних хакерских атак показал, что доверять хранение материалов категории ню привычным хранилищам вроде iCloud совсем не безопасно.

Возможности Nude не ограничиваются хранением интимных материалов. Основатели считают свою разработку подходящей для хранения копий паспортов, водительских прав и других конфиденциальных документов.

Приложение пока доступно только для устройств на iOS и распространяется через AppStore. Использование «самого сексуального приложения», как его называют разработчики, обойдется пользователю в один доллар в месяц.