Минобороны завершило испытания обновленного «Искандера»

Минобороны испытало новую ракету для комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом заявил начальник объекта генерал-майор Олег Кислов, отмечается на официальном сайте оборонного ведомства.

«Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер"», - сказал Кислов в преддверии 70-летнего юбилея полигона.

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Среди иных достижений он отметил проведение зачетных стрельб в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на С-400 «Триумф».

«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность «стелс-технологии».

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработанная в 2000-е годы в НПО «Алмаз», она развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.